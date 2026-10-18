Carabuxeira Xa! pide de nuevo recuperar el arenal tras “más de 25 años de promesas incumplidas”

Imagen de la playa de Carabuxeira en Sanxenxo Cedida

La plataforma Carabuxeira Xa! vuelve a reclamar una solución integral para esta playa de Sanxenxo “trás más de 25 años de promesas incumplidas” que, según denuncia el colectivo, todavía no han obtenido una respuesta definitiva.

La entidad considera insuficiente la actuación anunciada recientemente por el Concello para recuperar el regato de la zona y reclama que se intervenga también en los demás puntos afectados por vertidos antes de acometer la regeneración del arenal.

“Queremos que todos los regatos estén canalizados. Eso es lo principal y, después, que se acometa ya de una vez la regeneración de la playa”, explica una representante de la plataforma, que insiste en que actuar únicamente en uno de los puntos afectados no resolverá el problema de fondo.

El colectivo pone el foco en otro regato situado en la zona sur de la playa, a la altura de la bajada pública número cuarenta y cerca del Hotel Príncipe. La agrupación advierte de que este punto también necesita una intervención y defiende que las actuaciones deben contemplar el conjunto del arenal para evitar que persistan los problemas de contaminación.

La calidad del agua, prioritaria

Uno de los aspectos que más preocupan a Carabuxeira Xa! es la calidad del agua. La plataforma reclama que cualquier intervención tenga en cuenta todos los posibles puntos de vertido y “no se limite a solucionar” los problemas de un único regato.

“La calidad es fundamental, no se puede jugar con este tema”, advierten desde la agrupación.

Por todo esto la plataforma considera que canalizar un único regato no garantiza por sí solo la recuperación de las condiciones ambientales del arenal.

A su juicio, es necesario identificar y solucionar todos los focos de contaminación para que la playa pueda recuperar unas condiciones adecuadas.

Un acuerdo parlamentario

El colectivo también recuerda que el Parlamento de Galicia aprobó con unanimidad, el seis de abril de 2017, una iniciativa para impulsar la recuperación de la playa.

Sin embargo, la entidad denuncia que la regeneración integral sigue pendiente y que los distintos estudios ambientales realizados no se han traducido en una solución definitiva.

“Han hecho un montón de estudios medioambientales y no sabemos en qué cajón están guardados”, lamentan desde Carabuxeira Xa!, que consideran urgente actuar ante el deterioro acumulado del arenal.

La plataforma lleva años recopilando la cronología de las actuaciones y reivindicaciones relacionadas con la playa y sostiene que la situación no puede prolongarse más tiempo.

El colectivo recalca que sus protestas responden a una demanda vecinal y no a intereses políticos. “No somos de ningún partido político, solamente somos ciudadanos y vecinos que queremos que la playa se regenere, que volvamos a tener la playa que teníamos, en la que jugábamos y disfrutábamos”, afirma una de las representantes de la agrupación.

Por todo ello, reclaman que las administraciones concreten las actuaciones necesarias, resuelvan los problemas de vertidos y pongan en marcha la regeneración completa del arenal, no limitándose a actuaciones parciales, sino a una ejecución total del entorno.