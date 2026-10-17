Tourís y Gómez ponen en valor el papel de las cooperativas del sector hortícola de Galicia

En la actualidad Horsal cuenta con 131 personas cooperativistas Cedida

El diputado provincial Javier Tourís y la conselleira del Medio Rural, María José Gómez, participaron en el encuentro anual de confraternidad de la cooperativa Horsal, celebrado en el restaurante Casa Encarna, en la parroquia de Noalla.

La cita reunió a representantes de la agrupación y responsables institucionales en una jornada de convivencia vinculada al sector hortícola gallego.

Horsal, con sede en Cambados, agrupa a productores de distintas zonas de Galicia dedicados al cultivo y comercialización de frutas y hortalizas. Entre sus principales productos figuran los pimientos, los tomates y las judías verdes así como otras variedades de la huerta gallega.

La asistencia de Tourís y Gómez permitió acompañar a los integrantes de la entidad en esta convocatoria anual, que sirve como punto de encuentro para los productores y contribuye a dar visibilidad a la actividad agrícola de la comarca de O Salnés.

Horsal es una de las principales organizaciones dentro de este sector y agrupa a familias productoras de distintas zonas de Galicia. En la actualidad cuenta con 131 personas cooperativistas, de las que alrededor de cien mantienen actividad productiva.