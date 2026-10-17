Rueda reivindica el papel de los concellos y apuesta por llevar a Feijóo a la Moncloa

En el centro de la imagen, Rajoy y Rueda sostienen un obsequio entregado en la cita de ayer Cedida

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, reivindicó en Sanxenxo el papel de la política municipal y el legado de los antiguos representantes locales del partido, a quienes atribuyó parte de la trayectoria de la formación en Galicia.

Lo hizo durante el acto ‘Compromiso compartido’, un homenaje a exalcaldes y antiguos concejales populares de la provincia de Pontevedra que reunió a más de 1.500 personas.

Durante su intervención, Rueda defendió que la política debe comenzar desde el ámbito más próximo a los ciudadanos y calificó el encuentro de bonito, emocionante y muy justo. “Estamos aquí porque moita xente nos trouxo e este acto é de xustiza. Só hai unha historia, a desta gran familia, o gran equipo que formamos”, declaró.

El acto contó también con la participación del presidente honorífico del PPdeG y expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; del presidente provincial del partido, Luis López, y del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín.

La convocatoria buscó reconocer la labor de quienes ejercieron responsabilidades municipales, tanto desde los gobiernos locales como desde la oposición, y recordar su contribución al desarrollo de sus respectivos ayuntamientos.

Por otro lado, López durante su intervención, tuvo un recuerdo para los representantes fallecidos, cuyas familias participaron en el homenaje. El dirigente provincial destacó que su legado permanece en la memoria de sus localidades y en las actuaciones desarrolladas durante sus años de actividad política.

Según los datos indicados, desde 1979, un total de 7.960 personas formaron parte de las listas del PP en Pontevedra.

En ese periodo, la formación contó con 2.600 concejales y 152 alcaldes y alcaldesas. “Unhas cifras extraordinarias que se traducen no que somos: unha gran familia que arrima sempre o ombro e fai piña, como agora neste acto”, indicó Luis López.

La jornada incluyó la entrega de obsequios a antiguos regidores y un coloquio titulado ‘Una historia compartida’, moderado por la alcaldesa de Marín, María Ramallo.

En él participaron la alcaldesa de A Guarda entre 1989 y 1999, Purificación Álvarez, el concelleiro de A Illa de Arousa entre 1997 y 2019, Juan José González, y el que ejerció como concelleiro en Lalín durante más de treinta años, Manuel Gómez.

Los tres compartieron sus experiencias personales y profesionales en una conversación centrada en la trayectoria política municipal.

LLAMAMIENTO ELECTORAL PARA APOYAR A FEIJÓO

La cita también tuvo un marcado componente electoral. Rueda aprovechó el encuentro para pedir la implicación de los asistentes de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y a las municipales de 2027.

El presidente del PPdeG defendió que Galicia debe desempeñar un papel destacado en el proyecto de Alberto Nuñez Feijóo para alcanzar la presidencia del Gobierno.

“Meréceo, porque foi presidente de Galicia durante moitos anos, porque nos coñece ben e porque está ao fronte dun reto que merece todo o apoio do mundo”, señaló Rueda, quien solicitó a los asistentes “un esforzo máis” y “seguir traballando como facemos”.