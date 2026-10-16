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Sanxenxo

Vuelve el teatro a Sanxenxo con la presentación de ‘O segredo do colchón’

El Pazo Emilia Pardo Bazán acogerá la obra a partir de las 20.00 horas

Paula Gil
Paula Gil
16/10/2026 20:22
Fachada del Pazo Emilia Pardo Bazán 
Cedida
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El grupo de teatro Suavila, del Club de Xubilados e Pensionistas de Sanxenxo, presenta hoy una nueva representación teatral con la que propone disfrutar de una noche de cultura y entretenimiento. 

Así, a partir de las 20.00 horas el Pazo Emilia Pardo Bazán acogerá la obra ‘O segredo do Colchón’.

Las entradas, que ya están a la venta, tienen un precio de tres euros y pueden adquirirse a través de Ataquilla.com, o bien comprarse directamente en el auditorio. 

La historia narra la amistad de varios amigos de un pueblo rural que se encuentran en una discusión hasta que la visita de unos forasteros que pretenden hacer daño al pueblo provoca que ellos hagan todo lo posible para impedirlo.

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