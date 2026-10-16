Sanxenxo aumenta casi un 30% la inversión en el alumbrado navideño

Imagen del encendido del alumbrado navideño del año pasado Cedida

El Concello destinará 219.326 euros al alumbrado navideño de este año, lo que supone un incremento de casi el 30% respecto al ejercicio anterior.

La Concellería de Cultura y Eventos, dirigida por Xoán Pérez, sacó ayer a licitación el contrato con el objetivo de reforzar la decoración de las calles y espacios públicos del municipio durante las fiestas.

El proyecto contempla la instalación de un total de 440 motivos luminosos distribuidos entre las siete parroquias de Sanxenxo.

El encendido está previsto para el viernes cuatro de diciembre, mientras que el horario de funcionamiento de las luces será de 18.00 a 02.00 horas. La propuesta apuesta por la eficiencia energética mediante el uso exclusivo de tecnología LED de alta eficiencia, con el objetivo de reducir el consumo eléctrico.

Asimismo, las instalaciones deberán contar con equipos homologados y estructuras de soporte fabricadas en aluminio, un material ligero y reciclable.

El diseño de la iluminación buscará aportar personalidad propia a las distintas zonas del municipio.

La propuesta estética definitiva estará sujeta a la aprobación municipal, que supervisará aspectos como la elección de los colores, la proporción de los motivos respecto al entorno, la distancia entre los elementos y las alturas de montaje.

El propósito es conseguir una “decoración armónica que contribuya a embellecer los espacios públicos durante las fiestas navideñas”.

Además, el pliego de condiciones permite a las empresas que concurran al procedimiento presentar mejoras decorativas sin coste adicional, como la incorporación de figuras tridimensionales.

Estas propuestas deberán orientarse especialmente a potenciar las principales zonas comerciales, con el fin de dinamizar la actividad económica y reforzar el atractivo turístico del municipio durante la Navidad.

Con esta inversión el gobierno local apuesta una vez más por la desestacionalización del turismo y por atraer a visitantes fuera de los meses de la temporada estival.

Es por ello que desde el Concello animan a todo el mundo a descubrir el alumbrado navideño que prepara la localidad.