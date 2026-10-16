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Sanxenxo

El Trofeo Xacobeo de vela llega a la villa con una revancha pendiente en la ría de Pontevedra

La cita corresponde a la sexta serie de Liga de 6 Metros y J80

Paula Gil
Paula Gil
16/10/2026 20:24
Imagen de una regata de vela
Imagen de una regata de vela
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La ría de Pontevedra volverá a convertirse este fin de semana en escenario de la vela de competición con la celebración del Trofeo Xacobeo

La cita corresponde a la sexta serie de Liga de 6 Metros y J80 y reunirá a varias de las tripulaciones protagonistas de la última Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster

Entre los participantes estará el Bribón, patroneado por el rey emérito Juan Carlos I, que regresó esta semana a Galicia para tomar parte en la competición.

Este nuevo encuentro supondrá una oportunidad para que el Titia, vigente subcampeón del mundo de la clase, pueda recuperar terreno frente a sus rivales. 

La prueba permitirá comprobar si se mantienen las posiciones de la última cita o si se producen cambios en la lucha entre algunas embarcaciones. 

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