El Trofeo Xacobeo de vela llega a la villa con una revancha pendiente en la ría de Pontevedra

Imagen de una regata de vela Cedida

La ría de Pontevedra volverá a convertirse este fin de semana en escenario de la vela de competición con la celebración del Trofeo Xacobeo.

La cita corresponde a la sexta serie de Liga de 6 Metros y J80 y reunirá a varias de las tripulaciones protagonistas de la última Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster.

Entre los participantes estará el Bribón, patroneado por el rey emérito Juan Carlos I, que regresó esta semana a Galicia para tomar parte en la competición.

Este nuevo encuentro supondrá una oportunidad para que el Titia, vigente subcampeón del mundo de la clase, pueda recuperar terreno frente a sus rivales.

La prueba permitirá comprobar si se mantienen las posiciones de la última cita o si se producen cambios en la lucha entre algunas embarcaciones.