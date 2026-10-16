Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El Concello ofrece un curso de primeros auxilios básicos para adultos

La actividad tendrá lugar el veinte de octubre a las 19.00 horas en el Pazo Emilia Pardo Bazán

Paula Gil
Paula Gil
16/10/2026 20:22
Imagen de una formación de primeros auxilios
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Sanxenxo organiza el próximo martes un curso de primeros auxilios básicos dirigido a personas adultas con el objetivo de proporcionarles conocimientos fundamentales para actuar ante una situación de emergencia. 

La actividad tendrá lugar a las 19.00 horas en el Pazo Emilia Pardo Bazán y permitirá a los participantes adquirir nociones básicas sobre cómo reaccionar cuándo una persona necesita asistencia inmediata. 

La iniciativa busca acercar a la población conocimientos que puedan resultar fundamentales para responder ante una emergencia mientras se espera la llegada de los servicios sanitarios. 

Las personas interesadas en participar deberán formalizar su inscripción llamando al 986727936. Desde el Concello animan a la participación de toda la vecindad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620