El Concello ofrece un curso de primeros auxilios básicos para adultos

Imagen de una formación de primeros auxilios Cedida

Sanxenxo organiza el próximo martes un curso de primeros auxilios básicos dirigido a personas adultas con el objetivo de proporcionarles conocimientos fundamentales para actuar ante una situación de emergencia.

La actividad tendrá lugar a las 19.00 horas en el Pazo Emilia Pardo Bazán y permitirá a los participantes adquirir nociones básicas sobre cómo reaccionar cuándo una persona necesita asistencia inmediata.

La iniciativa busca acercar a la población conocimientos que puedan resultar fundamentales para responder ante una emergencia mientras se espera la llegada de los servicios sanitarios.

Las personas interesadas en participar deberán formalizar su inscripción llamando al 986727936. Desde el Concello animan a la participación de toda la vecindad.