Sanxenxo
Sanxenxo acoge la inauguración del congreso internacional de pesca y turismo
En las jornadas el debate se centra en promocionar nuevas experiencias turísticas
El Concello celebró la inauguración del Congreso Internacional de Turismo Pesquero y Turismo Marinero, un encuentro clave de repercusión global que posiciona a Galicia como el máximo referente en la gestión sostenible del turismo vinculado al mar y la economía azul.
En las jornadas el debate se centra en la necesidad de estructurar, promocionar y comercializar nuevas experiencias turísticas respetuosas con la identidad de los pueblos costeros.
Con la celebración de este evento, Sanxenxo ratifica su estrategia de diversificación para atraer a un perfil de visitante internacional fuera de los meses de verano.
El alcalde de la localidad, Telmo Martín, fue el encargado del acto de apertura.