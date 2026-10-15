Sanxenxo acoge la inauguración del congreso internacional de pesca y turismo

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, fue el encargado de inaugurar el encuentro Cedida

El Concello celebró la inauguración del Congreso Internacional de Turismo Pesquero y Turismo Marinero, un encuentro clave de repercusión global que posiciona a Galicia como el máximo referente en la gestión sostenible del turismo vinculado al mar y la economía azul.

En las jornadas el debate se centra en la necesidad de estructurar, promocionar y comercializar nuevas experiencias turísticas respetuosas con la identidad de los pueblos costeros.

Con la celebración de este evento, Sanxenxo ratifica su estrategia de diversificación para atraer a un perfil de visitante internacional fuera de los meses de verano.

El alcalde de la localidad, Telmo Martín, fue el encargado del acto de apertura.