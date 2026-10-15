El Concello informa de cortes de luz hasta el 20 de octubre por trabajos de mejora de la red

Los cortes finalizarán el próximo martes veinte de octubre Cedida

Sanxenxo informa a los vecinos de varias interrupciones programadas del suministro eléctrico en diferentes puntos del municipio durante los próximos días.

Los cortes responden a trabajos de mantenimiento y mejora de la red y afectarán a distintas parroquias, así como a calles del centro urbano y Portonovo.

Durante el día de hoy las interrupciones previstas alcanzarán el Paseo de Silgar y las calles Carlos Casas, Fuensanta Rodríguez, Ourense y Ramón Cabanillas.

Los trabajos finalizan el martes veinte de octubre y afectarán a distintas zonas de Portonovo entre las que se encuentran Areal, Camiño Perla, Benitiño y la carretera de A Lanzada.

Los cortes se realizarán principalmente en horario nocturno y de madrugada.