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Sanxenxo

El Concello informa de cortes de luz hasta el 20 de octubre por trabajos de mejora de la red

Las interrupciones previstas para hoy alcanzarán el Paseo de Silgar y las calles Carlos Casas, Fuensanta Rodríguez, Ourense y Ramón Cabanillas

Paula Gil
Paula Gil
15/10/2026 20:25
Los cortes finalizarán el próximo martes veinte de octubre
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Sanxenxo informa a los vecinos de varias interrupciones programadas del suministro eléctrico en diferentes puntos del municipio durante los próximos días. 

Los cortes responden a trabajos de mantenimiento y mejora de la red y afectarán a distintas parroquias, así como a calles del centro urbano y Portonovo.

Durante el día de hoy las interrupciones previstas alcanzarán el Paseo de Silgar y las calles Carlos Casas, Fuensanta Rodríguez, Ourense y Ramón Cabanillas

Los trabajos finalizan el martes veinte de octubre y afectarán a distintas zonas de Portonovo entre las que se encuentran Areal, Camiño Perla, Benitiño y la carretera de A Lanzada. 

Los cortes se realizarán principalmente en horario nocturno y de madrugada

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