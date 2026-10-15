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Sanxenxo

Cinco ofertas para ejecutar la humanización del núcleo de Outeiro

Las obras salieron a licitación con un presupuesto de 733.197 euros y un plazo de ejecución de doce meses

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/10/2026 20:26
Uno de los objetivos es hacer el entorno más accesible y cómodo para los peatones
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El Concello estudia las cinco ofertas presentadas para ejecutar la humanización del núcleo de Outeiro en Dorrón.

Las obras salieron a licitación con un presupuesto de 733.197 euros y un plazo de ejecución de doce meses

La actuación busca intervenir en esta zona caracterizada por sus estrechas calles y pequeños viales.

El objetivo es restaurar la imagen del entorno y, al mismo tiempo, hacerlo más accesible y cómodo para los peatones. 

Entre las actuaciones previstas figura la renovación de las pavimentaciones, así como la mejora de las redes de saneamiento y pluviales.

El proyecto también contempla la instalación de una red de alumbrado y mobiliario urbano adaptado a las características de Outeiro. Con todas estas intervenciones se mejorará la convivencia entre peatones y vehículos

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