Cinco ofertas para ejecutar la humanización del núcleo de Outeiro

Uno de los objetivos es hacer el entorno más accesible y cómodo para los peatones Cedida

El Concello estudia las cinco ofertas presentadas para ejecutar la humanización del núcleo de Outeiro en Dorrón.

Las obras salieron a licitación con un presupuesto de 733.197 euros y un plazo de ejecución de doce meses.

La actuación busca intervenir en esta zona caracterizada por sus estrechas calles y pequeños viales.

El objetivo es restaurar la imagen del entorno y, al mismo tiempo, hacerlo más accesible y cómodo para los peatones.

Entre las actuaciones previstas figura la renovación de las pavimentaciones, así como la mejora de las redes de saneamiento y pluviales.

El proyecto también contempla la instalación de una red de alumbrado y mobiliario urbano adaptado a las características de Outeiro. Con todas estas intervenciones se mejorará la convivencia entre peatones y vehículos.