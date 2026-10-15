BNG denuncia “deficiencias” en la Casa de Cultura de Nantes

Imagen de una de las “deficiencias” que traslada el BNG Cedida

El BNG de Sanxenxo denuncia las deficiencias que presenta el interior de la Casa de Cultura de Nantes después de su remodelación, en la que el Concello invirtió más de 150.000 euros y se llevó a cabo hace menos de un año.

La formación nacionalista advierte de la presencia de humedades, condensación y desperfectos en el suelo y las paredes del inmueble.

Los representantes del Bloque critican que los problemas hayan reaparecido pocos meses después de las obras, que, según recuerdan, tenían entre sus objetivos mejorar la impermeabilización del edificio. «Esta chapuza leva o selo de Telmo Martín: política de cemento na que o importante son as fotos e non o mantemento», censuran desde la formación.

El BNG considera especialmente preocupante el estado de las instalaciones teniendo en cuenta que todavía no ha comenzado la época de lluvias más intensas. Además, recuerda de la Casa de Cultura es un espacio muy utilizado por los vecinos de Nantes.

Los nacionalistas comprobaron el estado de las dependencias durante la reunión informativa celebrada en el inmueble, en el marco de la ronda de encuentros que están desarrollando durante el mes de octubre por distintas parroquias de Sanxenxo.

Además de los desperfectos, el BNG denuncia que el Concello continúa “sen cumprir”, según indica, el compromiso de instalar un ascensor en el edificio para garantizar la accesibilidad de todos los usuarios.

Durante el encuentro, los vecinos también trasladaron otras demandas, entre ellas el acondicionamiento de varias pistas de titularidad municipal, “cuxo deterioro dificulta o tránsito de vehículos e pon en risco a seguridade vial”, achacan los nacionalistas, a lo que añaden que “todo isto non é mais ca outro exemplo da deficiente xestión de Telmo Martín, que leva anos tratando á veciñanza do noso rural como se fose de segunda categoría”.

De esta manera el BNG vincula todas estas “deficiencias” con lo que considera una falta de atención del gobierno local a las parroquias del rural y reclaman mejorar en el mantenimiento de las infraestructuras municipales del municipio.