Sanxenxo debate sobre las nuevas estrategias para un turismo sostenible

El director de la Axencia de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles Cedida

El sector turístico afronta el desafío de seguir siendo uno de los motores económicos del territorio, pero también de adaptarse a un modelo que va mucho más allá de la temporada de verano.

Con el objetivo de abordar diversas cuestiones relacionadas con el turismo, el Diario de Arousa celebrará el 29 de octubre el ‘Foro de Turismo Sostible’, una jornada que tendrá lugar en el Pazo Quintáns de Sanxenxo y que reunirá a representantes de las administraciones públicas y profesionales vinculados al sector.

Uno de los grandes desafíos es la desestacionalización del turismo, ya que la concentración de la demanda durante el verano condiciona el funcionamiento de numerosos negocios.

El turismo también está experimentando cambios en las preferencias de los viajeros. A la búsqueda de sol y playa se suman otras motivaciones relacionadas con el bienestar o la naturaleza. Entre las modalidades que han ganado visibilidad se encuentra el turismo ‘pet friendly’, que busca facilitar los viajes de las personas que se desplazan con sus animales de compañía a otros destinos.

Otra de las tendencias que gana espacio es el denominado ‘slow tourism’, una forma de viajar que prioriza la tranquilidad, el contacto con el entorno y el consumo de productos locales. La expansión de las viviendas de uso turístico también es una cuestión a abordar. Este tipo de alojamiento se ha consolidado como una alternativa para numerosos viajeros.

La celebración del próximo Año Santo constituye otro de los grandes horizontes para el turismo gallego. El Xacobeo 2027 ofrecerá una oportunidad para reforzar la proyección exterior de Galicia y atraer a visitantes interesados en el Camino de Santiago y en lo que le rodea.

Las administraciones públicas desempeñan un papel determinante en la promoción de los destinos. Las políticas turísticas de la Xunta, a través de la Axencia de Turismo de Galicia, constituyen uno de los ámbitos que se abordarán en el foro.

Para participar en el evento es necesario confirmar la asistencia en el correo electrónico jose.pereira@diariodearousa.com o en el 986565152.

Diferentes relatores para obtener varios puntos de vista

La jornada reunirá a representantes de las administraciones públicas y profesionales vinculados al sector para abordar todas las cuestiones desde diferentes puntos de vista. Entre los relatores se encuentran el director de la Axencia de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles; el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; la directora de Turismo de la Deputación Provincial de Pontevedra, Romina Fernández; la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Dulcinea Aguín; el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), Alfonso Martínez; y el gerente de la Mancomunidade do Salnés, Ramón García. El encuentro estará moderador por el director de Diario de Arousa, José Pereira.