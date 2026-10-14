Habilitado un segundo punto limpio móvil que prevé recoger 40 toneladas

Imagen de un punto limpio móvil Cedida

Sanxenxo suma un segundo punto limpio móvil con el que se estima que se podrá recoger hasta cuarenta toneladas al año de residuos especiales.

Los dos puntos limpios móviles se desplazarán semanalmente a espacios públicos de las siete parroquias del municipio.

Con esta nueva adquisición, el gobierno prevé solucionar las dificultades de accesibilidad, incrementar en un 8% la recogida separada y frenar el riesgo de depósitos incorrectos o abandonos incontrolados en el entorno.

El dispositivo cuenta con nueve bocas selectivas preparadas para clasificar correctamente flujos de residuos que no tienen cabida en los contenedores convenciones como pilas, acumuladores, textiles o pinturas, entre otros.

La adquisición ha supuesto una inversión total de 12.100 euros.