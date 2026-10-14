Fallece Sandra Patiño, la vecina de Sanxenxo reconocida por su ejemplo de superación

Sandra Patiño junto al alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en la entrega de la Cebola de Ouro de 2026 el pasado mes de septiembre Gonzalo Salgado

Sanxenxo despide a Sandra Patiño, vecina vinculada al municipio que recibió este año la Cebola de Ouro, un reconocimiento con el que el Concello quiso poner en valor su historia de superación frente al cáncer.

Su fallecimiento deja tras de sí el recuerdo de una mujer cuya trayectoria personal se convirtió en un ejemplo de fortaleza ante la enfermedad.

Cebola de Ouro 2026

Patiño fue una de las protagonistas de la edición de 2026 de las Cebolas de Ouro, una distinción con la que Sanxenxo reconoce a personas vinculadas a la localidad por sus historias de vida y su aportación a la comunidad.

Su elección permitió dar visibilidad a su experiencia personal y al modo en que afrontó una enfermedad que marcó su vida.

Aunque residía en Ayora, en la provincia de Valencia, Sandra Patiño mantenía su vínculo con Sanxenxo, concretamente con Noalla, su localidad natal.

Esa relación con sus raíces hizo que su historia tuviese un significado especial para el municipio, que quiso reconocer públicamente su trayectoria.

Con su fallecimiento, Sanxenxo pierde a una mujer cuya historia personal había merecido el reconocimiento público de su tierra. Su recuerdo permanecerá ligado a la distinción recibida este año y al mensaje de superación que acompañó aquel homenaje.