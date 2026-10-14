Abierto el plazo de inscripción para la media maratón ‘Entre Rías’

Participantes en la media maratón 'Entre Rías' celebrada el año pasado Mónica Ferreirós

Las inscripciones para la media maratón ‘Entre Rías’ ya están abiertas. Se celebrará el 16 de mayo de 2027 y ofrecerá la modalidad de media maratón y la de diez kilómetros, pensada para los corredores “más rápidos y populares”.

El día previo se celebrarán también las carreras infantiles gratuitas, dirigidas a niños de 0 a 13 años, fomentando así la participación familiar. El recorrido transcurre por enclaves tan emblemáticos como la Illa de A Toxa o la playa de A Lanzada.

Para esta cuarta edición la prueba amplía su programa y contenidos, ya que el jueves y viernes previos a la carrera se celebrará la Feria del Corredor, un espacio que contará con la presencia de diversos patrocinadores y tiendas especializadas en ‘running’.