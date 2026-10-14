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Sanxenxo

Abierto el plazo de inscripción para la media maratón ‘Entre Rías’

Se celebrará el 16 de mayo de 2027 y cuenta con diferentes modalidades

Paula Gil
Paula Gil
14/10/2026 20:20
Participantes en la media maratón Entre Rías celebrada el año pasado
Participantes en la media maratón 'Entre Rías' celebrada el año pasado
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Las inscripciones para la media maratón ‘Entre Rías’ ya están abiertas. Se celebrará el 16 de mayo de 2027 y ofrecerá la modalidad de media maratón y la de diez kilómetros, pensada para los corredores “más rápidos y populares”. 

El día previo se celebrarán también las carreras infantiles gratuitas, dirigidas a niños de 0 a 13 años, fomentando así la participación familiar. El recorrido transcurre por enclaves tan emblemáticos como la Illa de A Toxa o la playa de A Lanzada

Para esta cuarta edición la prueba amplía su programa y contenidos, ya que el jueves y viernes previos a la carrera se celebrará la Feria del Corredor, un espacio que contará con la presencia de diversos patrocinadores y tiendas especializadas en ‘running’.

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