Sanxenxo
Abierto el plazo de inscripción para la media maratón ‘Entre Rías’
Se celebrará el 16 de mayo de 2027 y cuenta con diferentes modalidades
Las inscripciones para la media maratón ‘Entre Rías’ ya están abiertas. Se celebrará el 16 de mayo de 2027 y ofrecerá la modalidad de media maratón y la de diez kilómetros, pensada para los corredores “más rápidos y populares”.
El día previo se celebrarán también las carreras infantiles gratuitas, dirigidas a niños de 0 a 13 años, fomentando así la participación familiar. El recorrido transcurre por enclaves tan emblemáticos como la Illa de A Toxa o la playa de A Lanzada.
Para esta cuarta edición la prueba amplía su programa y contenidos, ya que el jueves y viernes previos a la carrera se celebrará la Feria del Corredor, un espacio que contará con la presencia de diversos patrocinadores y tiendas especializadas en ‘running’.