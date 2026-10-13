Sanxenxo pone en marcha la recuperación del regato de Carabuxeira

Playa de Carabuxeira en Sanxenxo Cedida

Los trabajos de recuperación ambiental del regato de Carabuxeira y la mejora del acceso principal al arenal ya están en marcha.

El grueso del proyecto se centra en el encauzamiento de un tramo de 22,5 metros del regato a su paso por la playa, un cauce a cielo abierto que debido a los temporales y a la morfología del terreno variaba su trazado constantemente, dificultando así el tránsito de los bañistas.

Para solventarlo, el Concello instalará un paso elevado peatonal y la intervención se completará con la repavimentación de la plaza de acceso a la playa. De forma paralela, desde la formación municipal mantienen activo su plan estratégico para garantizar la calidad del agua en Carabuxeira.