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Sanxenxo

Sanxenxo pone en marcha la recuperación del regato de Carabuxeira

El grueso del proyecto se centra en el encauzamiento de un tramo de 22,5 metros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/10/2026 21:10
Playa de Carabuxeira en Sanxenxo
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Los trabajos de recuperación ambiental del regato de Carabuxeira y la mejora del acceso principal al arenal ya están en marcha. 

El grueso del proyecto se centra en el encauzamiento de un tramo de 22,5 metros del regato a su paso por la playa, un cauce a cielo abierto que debido a los temporales y a la morfología del terreno variaba su trazado constantemente, dificultando así el tránsito de los bañistas. 

Para solventarlo, el Concello instalará un paso elevado peatonal y la intervención se completará con la repavimentación de la plaza de acceso a la playa. De forma paralela, desde la formación municipal mantienen activo su plan estratégico para garantizar la calidad del agua en Carabuxeira.

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