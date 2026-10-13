Las obras de humanización de Aios avanzan con las canalizaciones

Los trabajos permitirán mejorar las condiciones de accesibilidad Cedida

Las obras de humanización del núcleo rural de Aios, en Sanxenxo, continúan avanzando con la ejecución de nuevas canalizaciones y la demolición del firme actual.

Los trabajos permitirán renovar este espacio y mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad en una zona de importante valor patrimonial, en la que se busca dar mayor protagonismo a los peatones.

La actuación cuenta con una inversión de 674.190 euros y abarca una superficie de 2.564 metros cuadrados. Una vez finalizada, Aios dispondrá de una plataforma única con prioridad peatonal, con el objetivo de facilitar los desplazamientos a pie y mejorar la integración de los diferentes elementos que conforman el núcleo.

En esta fase de los trabajos, la intervención se centra en las canalizaciones y en la retirada del pavimento existente, actuaciones necesarias para avanzar en la renovación de las infraestructuras y la posterior adecuación del espacio público.

El proyecto contempla, además, el soterramiento de las redes de electricidad y telecomunicaciones, lo que permitirá mejorar la integración de estas instalaciones en el entorno. También está prevista la renovación del alumbrado público mediante la colocación de veinte luminarias y dos focos destinados a realzar el cruceiro.

La humanización también incluye mejoras en la plaza del cruceiro, donde se instalarán seis nuevos bancos para favorecer el descanso y la estancia de los vecinos. A estas actuaciones se sumarán nueva señalización y elementos de protección para reforzar la seguridad.

Otro de los aspectos recogidos en el proyecto es la colocación de paneles informativos para poner en valor el patrimonio de Aios. La intervención pretende así combinar la renovación de las infraestructuras con la mejora de la imagen del núcleo y la conservación de sus elementos tradicionales.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de diez meses y permitirán transformar progresivamente este espacio rural en un entorno más accesible y seguro, con una configuración que respete el carácter patrimonial de Aios.