Las escuelas municipales arrancan el curso con 277 alumnos

Una clase de violonchelo en la Escuela de Música de Sanxenxo Cedida

Las escuelas municipales de Sanxenxo inauguraron oficialmente el curso académico con “éxito” de participación con 277 alumnos matriculados en las diferentes disciplinas ofertadas para este año.

La Escuela de Música suma un total de 226 alumnos. El grueso de esta agrupación lo compone el público infantil, con 208 niños y niñas orientados a la formación musical temprana, acompañados por 18 adultos que retoman o inician sus estudios instrumentales.

Por su parte, el Centro de Arte ha colgado el cartel de completo en sus dos modalidades. Registran un total de 40 matrículas, distribuidas equitativamente entre veinte niños y veinte adultos.

Finalmente, la actividad enfocada a las competencias tecnológicas y científicas se consolida dentro de la programación con 11 alumnos.