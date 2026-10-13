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Sanxenxo

El Concello informa de cortes de tráfico por los trabajos de la senda peatonal entre Noalla y Aios

Se producirán hasta mañana en las inmediaciones de la iglesia de San Estevo

Paula Gil
Paula Gil
13/10/2026 21:30
Un tramo de la actuación
Imagen de un tramo de la actuación
Cedida
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La carretera EP-9208 registrará cortes de tráfico hasta mañana en las inmediaciones de la iglesia de San Estevo debido a los trabajos de ejecución de la senda peatonal que conectará con la iglesia de Noalla. 

Las restricciones afectarán a la circulación durante la jornada de trabajo, mientras se desarrollan las actuaciones previstas en este tramo. 

Se recomienda a los conductores que tengan en cuenta los cortes a la hora de planificar sus desplazamientos y que extremen las precauciones por el entorno afectado. 

La obra se realiza por tramos para evitar el corte de tráfico total del vial y generar las menores molestias posibles. 

Los trabajos de la nueva senda peatonal entre Noalla y Aios comenzaron el pasado mes de junio y la inversión es de casi 1,2 millones.

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