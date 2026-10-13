El Concello informa de cortes de tráfico por los trabajos de la senda peatonal entre Noalla y Aios

Imagen de un tramo de la actuación Cedida

La carretera EP-9208 registrará cortes de tráfico hasta mañana en las inmediaciones de la iglesia de San Estevo debido a los trabajos de ejecución de la senda peatonal que conectará con la iglesia de Noalla.

Las restricciones afectarán a la circulación durante la jornada de trabajo, mientras se desarrollan las actuaciones previstas en este tramo.

Se recomienda a los conductores que tengan en cuenta los cortes a la hora de planificar sus desplazamientos y que extremen las precauciones por el entorno afectado.

La obra se realiza por tramos para evitar el corte de tráfico total del vial y generar las menores molestias posibles.

Los trabajos de la nueva senda peatonal entre Noalla y Aios comenzaron el pasado mes de junio y la inversión es de casi 1,2 millones.