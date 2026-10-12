Sanxenxo ampliará la cubierta de las gradas de Baltar con una inversión de 70.000 euros

El alcalde, Telmo Martín, y el concejal Marcos Guisasola, en una visita anterior al campo Cedida

El Concello de Sanxenxo sacó a licitación los trabajos para acondicionar y ampliar la pérgola de la cubierta de las gradas del campo de fútbol de Baltar, en Portonovo. La actuación está presupuestada en 69.924 euros y las empresas interesadas en el contrato tienen de plazo hasta el próximo 26 de octubre para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de electrónica Contratación del Sector Público.

Los pliegos detallan que con el paso del tiempo, la estructura ha sufrido un progresivo deterioro debido a la acción de los agentes meteorológicos, la falta de mantenimiento y el envejecimiento natural de los materiales. Ante ello, diversas inspecciones han puesto de manifiesto las deficiencias estructurales y funcionales de la pérgola existente, como la corrosión en los elementos metálicos y filtraciones de agua.

De hecho, los documentos señalan que estas deficiencias “no solo afectan a la comodidad de los usuarios, sino que también pueden suponer un riesgo para la seguridad de los asistentes y del personal del recinto”. Por ello, y ante un aumento de eventos en el recinto —unido al ascenso del Portonovo SD a Tercera Federación— el Concello justifica la necesidad de su modernización y ampliación, cuyo presupuesto de casi 70.000 euros cargará al amparo del III Plan de Infraestruturas Deportivas de la Diputación de Pontevedra.

En cuanto a las obras, contarán con un plazo de tres meses, si bien se puntuará para su adjudicación una reducción del plazo por parte del contratista. Las actuaciones previstas incluirán el saneamiento y la ampliación de la pérgola, reemplazando la cubierta y el canalón por elementos nuevos y de mayor resistencia que garanticen una mujer protección y un desagüe más eficiente. Asimismo, se instalará un sistema de iluminación led en las gradas para optimizar la visibilidad.