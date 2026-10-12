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Sanxenxo

Rescatan a un vecino de Dorrón, de 92 años, tras golpearse la cabeza en una zona de rocas en Area de Agra

A. Louro
12/10/2026 16:29
Equipo sanitario y de Emerxencias, en el lugar de los hechos
Equipo sanitario y de Emerxencias, en el lugar de los hechos
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Los equipos de emergencias se movilizaron esta tarde para rescatar a un vecino de Dorrón, de 92 años, en una zona de rocas de la playa de Area de Agra. El hombre resultó herido tras sufrir un golpe en la cabeza y tuvo que ser trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Los hechos se registraron pasadas las 14:30 horas, cuando la hija de la víctima se acercó hasta la playa tras echarlo en falta en casa. Lo encontró en una zona escarpada de difícil acceso, por lo que se precisó del apoyo de un helicóptero de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que evacuó al sanxenxino hasta el hospital vigués. Pese a sufrir un golpe en la cabeza, el hombre se mantuvo consciente en el momento del traslado al centro hospitalario.

Se precisó la ayuda del helicóptero del 061
Se precisó la ayuda del helicóptero del 061
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En el operativo, además del helicóptero, participaron también una ambulancia del 061 y efectivos de la Policía Local y de Emerxencias de Sanxenxo.

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