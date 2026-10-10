Lorenzana visita a los niños del programa “Xogade coas motos”

Lorenzana participó en la entrega de diplomas Cedida

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó ayer a los paticipantes en el programa de motociclismo “Xogade coas motos”, organizado por la Xunta en colaboración con el VF Timing, la Federación Galega de Motociclismo y el Concello. En la edición celebrada ayer, la conselleira participó en la entraga de diplomas a los niños y niñas que tuvieron, a través de esta iniciativa, la oportunidad de acercarse a este deporte e iniciarse en el manejo de las motocicletas.