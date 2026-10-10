Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Lorenzana visita a los niños del programa “Xogade coas motos”

Sadurniño Torre
10/10/2026 22:25
Lorenzana participó en la entrega de diplomas
Lorenzana participó en la entrega de diplomas
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó ayer a los paticipantes en el programa de motociclismo “Xogade coas motos”, organizado por la Xunta en colaboración con el VF Timing, la Federación Galega de Motociclismo y el Concello. En la edición celebrada ayer, la conselleira participó en la entraga de diplomas a los niños y niñas que tuvieron, a través de esta iniciativa, la oportunidad de acercarse a este deporte e iniciarse en el manejo de las motocicletas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620