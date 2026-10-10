Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El Concello saca a licitación el ensanche y pavimentación del camino de Guillabai, en Dorrón

El proyecto sale a concurso con un presupuesto de 154.800 euros y un plazo de ejecución de tres meses

Sadurniño Torre
10/10/2026 23:23
Estado actual del camino de Guillabai, de tierra y estrecho
Estado actual del camino de Guillabai, de tierra y estrecho
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Sanxenxo saca a licitación el ensanche y pavimentación del Camiño de Guillabai en Dorrón. Este vial, que sirve de acceso neurálgico hacia el lugar de Barreiro desde el entorno de la iglesia de Dorrón, presenta actualmente deficiencias. Se encuentra completamente en tierra y dispone de un ancho medio de tan solo 2,50 metros, lo que complica notablemente el tránsito diario. El proyecto sale a concurso con un presupuesto de 154.800 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. 

Las obras planificadas consisten en el ensanche del vial en los tramos donde sea necesario y su posterior pavimentación integral. Con esta intervención se busca dotar a la zona de una plataforma de rodadura moderna, segura y adaptada a las necesidades del tráfico actual, garantizando la comodidad de los usuarios y una anchura de 4 metros.

Este ensanche precisará de la construcción de muros de mampostería de contención. Además, será necesario retranquear los postes existentes de electricidad, telefonía y alumbrado. Por otra parte, se renovarán las tajeas existentes, y se reconstruirá un canal de regadío en la nueva alineación, para permitir a los propietarios de las fincas, mantener el riego de las mismas.

Para la pavimentación, se extenderá y compactará una base de zahorra artificial, para, posteriormente, ejecutar una capa de mezcla bituminosa en caliente de 7 centímetros de espesor. Se rematará la obra con la colocación de una barandilla metálica de seguridad por encima de la alineación del muro de contención. Con la ampliación y pavimentación del camino, se conseguirá un vial seguro, por el que se podrá transitar, tanto vehículos, como peatones, mejorando el servicio a todos los vecinos de la zona.

Para el Concello de Sanxenxo mantener en perfecto estado la extensa red vial rural es una tarea compleja pero prioritaria. Con actuaciones como la del Camiño Guillabai, Sanxenxo reafirma su compromiso con la vertebración de sus parroquias y la mejora de los servicios públicos para todos sus vecinos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620