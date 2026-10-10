El Concello saca a licitación el ensanche y pavimentación del camino de Guillabai, en Dorrón

Estado actual del camino de Guillabai, de tierra y estrecho Cedida

El Concello de Sanxenxo saca a licitación el ensanche y pavimentación del Camiño de Guillabai en Dorrón. Este vial, que sirve de acceso neurálgico hacia el lugar de Barreiro desde el entorno de la iglesia de Dorrón, presenta actualmente deficiencias. Se encuentra completamente en tierra y dispone de un ancho medio de tan solo 2,50 metros, lo que complica notablemente el tránsito diario. El proyecto sale a concurso con un presupuesto de 154.800 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.

Las obras planificadas consisten en el ensanche del vial en los tramos donde sea necesario y su posterior pavimentación integral. Con esta intervención se busca dotar a la zona de una plataforma de rodadura moderna, segura y adaptada a las necesidades del tráfico actual, garantizando la comodidad de los usuarios y una anchura de 4 metros.

Este ensanche precisará de la construcción de muros de mampostería de contención. Además, será necesario retranquear los postes existentes de electricidad, telefonía y alumbrado. Por otra parte, se renovarán las tajeas existentes, y se reconstruirá un canal de regadío en la nueva alineación, para permitir a los propietarios de las fincas, mantener el riego de las mismas.

Para la pavimentación, se extenderá y compactará una base de zahorra artificial, para, posteriormente, ejecutar una capa de mezcla bituminosa en caliente de 7 centímetros de espesor. Se rematará la obra con la colocación de una barandilla metálica de seguridad por encima de la alineación del muro de contención. Con la ampliación y pavimentación del camino, se conseguirá un vial seguro, por el que se podrá transitar, tanto vehículos, como peatones, mejorando el servicio a todos los vecinos de la zona.

Para el Concello de Sanxenxo mantener en perfecto estado la extensa red vial rural es una tarea compleja pero prioritaria. Con actuaciones como la del Camiño Guillabai, Sanxenxo reafirma su compromiso con la vertebración de sus parroquias y la mejora de los servicios públicos para todos sus vecinos.