Un autobús procedente de O Grove sufre un incendio en Vilalonga por una posible avería mecánica

Imagen del autobús tras sofocar el incendio Cedida

Un autobús procedente de O Grove sufrió un incendio a las 06.45 horas de este viernes en la carretera PO-550, concretamente en la Avenida Vilar en la parroquia de Vilalonga.

El incidente, que apunta a una posible avería mecánica como origen del incidente, se saldó sin personas heridas ni daños a terceros, aunque obligó a movilizar a los servicios de emergencia y a interrumpir parcialmente la circulación.

El suceso se produjo a primera hora de la mañana, cuando el conductor del vehículo se percató de que se estaba originando un fuego en el autobús. Ante la situación, detuvo la marcha y bajó para intentar extinguir las llamas con un extintor, mientras se daba aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de O Salnés, que se encargaron de sofocar el incendio, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que intervinieron en el operativo para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.

A pesar de la aparatosidad del incidente, que dejó al descubierto parte de la zona del motor del vehículo, no hubo que lamentar daños personales. Tampoco se registraron daños a terceros, según la información facilitada sobre el suceso.

La incidencia afectó temporalmente al tráfico en la Avenida Vilar. Para garantizar la seguridad durante la intervención, fue necesario cortar uno de los carriles de circulación, una restricción que se mantuvo hasta que el autobús pudo ser retirado mediante una grúa.

Las primeras hipótesis apuntan a una avería mecánica como posible origen del fuego, aunque esta circunstancia no ha sido confirmada de forma definitiva.

La intervención conjunta de los servicios de emergencia y de los cuerpos policiales permitió sofocar las llamas y asegurar el entorno mientras se realizaban las labores necesarias para retirar el vehículo y restablecer la normalidad en la circulación.