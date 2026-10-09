La Deputación invierte 140.000 euros en formación juvenil con Sanxenxo entre los beneficiarios

El presidente de la Deputación, Luis López, durante el anuncio del proyecto Cedida

La Deputación de Pontevedra destina cerca de 140.000 euros a financiar la estancia formativa de quince jóvenes en la provincia en empresas e instituciones de seis países europeos a través del programa Erasmus+. Entre los beneficiarios hay alumnos que estudiaron en el IES de Vilalonga, junto con otros centro de Vigo, O Porriño, Pontevedra y Tui.

La iniciativa permitirá que los participantes completen su formación en Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Malta y Portugal.

Según explicó el presidente de la Diputación, Luis López, los beneficiarios cursaron ciclos medios de Formación Profesional o certificados profesionales en diferentes especialidades y ahora tendrán la oportunidad de adquirir experiencia laboral en el extranjero.

Los participantes iniciarán sus estancias el uno de noviembre y permanecerán una media de seis meses en sus respectivos destinos, donde podrán ampliar sus conocimientos y familiarizarse con otros entornos profesionales.

Con esta nueva convocatoria ya son más de cincuenta titulados los que participaron en el proyecto Erasmus+ 2025, iniciado el año pasado y con una duración prevista de aproximadamente, dos años.