El BNG inicia una ronda de encuentros para recoger las demandas de los vecinos

Imagen de una de las reuniones celebradas el año pasado en Bordóns Cedida

Los nacionalistas empezarán la próxima semana con unas jornadas de reuniones informativas en las parroquias del municipio para escuchar las preocupaciones, sugerencias y peticiones de la ciudadanía, especialmente de los vecinos del entorno rural.

La primera cita será el martes trece de octubre en la Casa de Cultura de Nantes. Al día siguiente el encuentro tendrá lugar en la Casa da Cultura de Bordóns. Ambas comenzarán a partir de las 20.30 horas.

La ronda continuará el lunes 19 en Portonovo a las 21.00 horas y el miércoles 21 en el pazo Emilia Pardo Bazán en Sanxenxo. También están previstos encuentros en Vilalonga el sábado 24 en la Casa do Priorato de Arra a las 10.30 horas y el domingo 25 en la Casa da Cultura de Dorrón a la misma hora. La última reunión se celebrará el lunes 26 en Noalla, aunque lo cierto es que la organización no descarta ampliar el calendario con nuevas convocatorias.

Desde el BNG destacan la buena acogida de estas reuniones y defienden que permiten mantener una vía de comunicación directa con los vecinos. La formación asegura que seguirá trasladando sus demandas al gobierno local, ya que según indican, “aínda queda moito por facer, especialmente no rural”.