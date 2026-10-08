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Diario de Arousa

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Sanxenxo

El campeonato de pesca a fondo de Portonovo se abre por primera vez a embarcaciones extranjeras

La cita se celebrará el sábado 17 de octubre y prevé reunir hasta 150 participantes

Paula Gil
Paula Gil
08/10/2026 17:01
Imagen de la presentación de la cuarta edición del campeonato
Imagen de la presentación de la cuarta edición del campeonato
Cedida
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El IV Campeonato de Pesca a Fondo desde Embarcación dará este año un salto internacional con la participación, por primera vez, de embarcaciones extranjeras.

La cita se celebrará el sábado 17 de octubre y prevé reunir hasta 150 participantes. La presidenta de Maragota Boats, Sandra Dopazo, confirmó la inscripción de una embarcación portuguesa y destacó el crecimiento de una competición que repartirá más de seis mil euros en premios. 

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta este domingo a las 19:00 horas. El campeonato constará de una única manga de cuatro horas y tendrá como base de operaciones el Club Náutico de Portonovo, que ofrecerá amarre o fondeo gratuito a las embarcaciones participantes desde la víspera. 

La competición premiará a las tres primeras embarcaciones clasificadas y concederá reconocimientos a la ‘pieza mayor’, la ‘Maragota Mayor’ y a los pescadores sénior y júnior. 

Además, los participantes podrán donar sus capturas al Banco de Alimentos Rías Baixas después del pesaje. El concelleiro de Turismo de Sanxenxo, Juan Deza, destacó el papel de la prueba para impulsar la actividad turística fuera de la temporada alta y contribuir a la desestacionalización del destino.

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