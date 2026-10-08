Aldea de Bordóns reclama una vía “clara” para poder utilizar la Casa da Cultura como sede

Entorno de la Praza Manuel Cortés en Bordóns MÓNICA FERREIRÓS

La Asociación Veciñal Aldea de Bordóns continúa reclamando al Concello de Sanxenxo una solución que le permita utilizar la Casa de Cultura de la parroquia como sede social.

La entidad asegura que lleva meses intentando avanzar en esta petición y considera que, a estas alturas, todavía no dispone de una respuesta suficientemente clara sobre los pasos que debe seguir para poder hacer uso del espacio municipal con esta finalidad.

El conflicto se mantiene abierto después de que la Valedora do Pobo haya requerido hasta en tres ocasiones información sobre la solicitud presentada por la asociación.

La agrupación vecinal sostiene que, pese a estas actuaciones, la situación continúa sin resolverse y que la última respuesta municipal no concreta, a su juicio, un procedimiento que permita desbloquear la petición.

El Concello ha planteado que, para poder establecer el domicilio social de la asociación en la Casa de Cultura, sería necesario que la entidad modificase previamente sus estatutos para fijar en ellos esa dirección. Sin embargo, desde Aldea de Bordóns consideran que este planteamiento no resuelve la cuestión de fondo, ya que, según explican, antes de modificar sus estatutos necesitan conocer si el Concello autorizará efectivamente que el inmueble municipal pueda figurar como domicilio social de la asociación y bajo qué condiciones.

La entidad sostiene que establecer en los estatutos una dirección que corresponde a un espacio municipal requiere contar previamente con la autorización del titular del inmueble. Por ello, entiende que la modificación estatutaria debería producirse una vez exista un acuerdo o autorización municipal que permita acreditar el domicilio y no como paso previo para obtenerla.

Ante esta situación, la asociación anuncia que contestará formalmente al Concello para solicitar que se le indique de manera concreta cuáles son los requisitos que debe cumplir y cuál es el procedimiento que debe seguir para poder utilizar la Casa de Cultura de Bordóns como sede social.

La entidad insiste en que su petición no pretende obtener un trato especial, sino disponer de un espacio municipal desde el que desarrollar su actividad vecinal.

La asociación señala que contar con este espacio permitiría disponer de un lugar estable para reunirse, organizar actividades e iniciativas y mantener un contacto más directo con los vecinos de Bordóns.

Un expediente que se está prolongando en el tiempo

La cuestión de la sede social en esta parroquia se viene arrastrando desde hace meses y finalmente ha terminado llegando a la Valedora do Pobo, después de que la asociación vecinal solicitase su intervención ante la falta de una solución que considerase definitiva.

Los tres requerimientos realizados por esta institución forman parte ahora del argumento utilizado por Aldea de Bordóns para reclamar al Concello que concrete todas las condiciones necesarias para desbloquear el expediente y poder avanzar en el caso.

Aldea de Bordóns espera ahora la respuesta formal del Concello a su nueva petición y mantiene abierta la vía ante la Valedora do Pobo.