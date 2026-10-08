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Sanxenxo

Adina se prepara para celebrar sus fiestas y celebra una nueva edición de la Festa do Cocido

La parroquia encara un fin de semana en el que tradición, música y gastronomía volverán a darse la mano

Paula Gil
Paula Gil
08/10/2026 20:15
Asistentes a la I Festa do Cocido da Adina
Imagen de asistentes a la I Festa do Cocido
Cedida
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Adina ya cuenta las horas para volver a ponerse de fiesta. La parroquia de Sanxenxo da el pistoletazo de salida a sus celebraciones, unas jornadas marcadas por el ambiente festivo, el encuentro entre vecinos y la tradición que cada año reúne a numerosos asistentes.

El inicio de los festejos está previsto para hoy cuándo la localidad comience a recibir a quienes quieran acercarse para disfrutar del ambiente.

Uno de los principales atractivos se celebra el domingo con la segunda edición de la Festa do Cocido

La jornada gastronómica pondrá el broche final al programa festivo y volverá a reunir a vecinos y visitantes alrededor de uno de los platos más representativos de la gastronomía gallega.

La cita llega después del éxito de la primera edición y consolida así una propuesta que busca hacerse un hueco en el calendario festivo de la parroquia. 

De este modo, Adina encara un fin de semana en el que tradición, música y gastronomía volverá a darse la mano. 

Y el domingo, con el cocido como gran protagonista, la parroquia espera volver a llenar las mesas para disfrutar de una cita que este año alcanza ya su segunda edición.

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