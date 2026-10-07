Sanxenxo y Meaño acogerán una concentración con más de un centenar de Seat 127

Una quedada anterior de estos clásicos | cedida

O Salnés será escenario de una concentración de Seat 127 y Fura, con unas 120 unidades llegadas de varios puntos de España y Portugal. La cita será los días 9, 10 y 11 de octubre, en los municipios de Sanxenxo y Meaño.

Con una participación de unas 250 personas y en torno a esas 120 unidades de 127, estas localidades acogerán una de las concentraciones más numerosas de los últimos años. Habrá modelos desde el inicio de la gama, en 1972, hasta los últimos iconos del 127 de 1985, en todas sus gamas y versiones, tanto de carrocería como de motorización, junto a los Seat Fura. La organización corre a cargo de la Asociación Seat 127 Galicia, de la mano de Ángel Boullosa y Marco Vila, junto al equipo de apoyo del grupo gallego. Los participantes se alojarán en los hoteles Campomar y Pedramar.

La concentración arrancará el viernes 9 de octubre por la tarde, con una ruta por la playa de A Lanzada que concluirá en la Praza do Mar de Sanxenxo, donde los coches quedarán aparcados.

El sábado por la mañana los participantes se trasladarán a lalonja de Portonovo para embarcar en la Ruta do Mexillón, un recorrido en barco por la Ría de Arousa. Por la tarde llegará el gran evento de la yincana, en el parking público O Carregal de Meaño, con el apoyo del Concello. Allí se reunirán más de un centenar de Seat 127 en una explanada abierta al público de 15 a 21 horas, con zona de comida y bebida a cargo de Salitre Van Bar y del food truck Laconlover, con producto gallego.

La jornada del sábado se cerrará con una cena en el Club Náutico de Sanxenxo, donde se entregarán los premios y se celebrará un sorteo con un motor de Seat 127 completamente restaurado, así como vino de Paco & Lola y piezas originales de 127 y Fura.