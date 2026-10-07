La humanización de Aparicio Vilar y Grupos Escolares recibe las ofertas de cuatro empresas

Infografía de la futura configuración de la Praza Manuel Cortés | cedida

El Concello de Sanxenxo avanza en la tramitación de dos proyectos de mejora urbana tras recibir las ofertas para ejecutar la humanización de las calles Aparicio Vilar y Grupos Escolares, en Vilalonga, y la reforma de la accesibilidad en la Praza Manuel Cortés, en Bordóns. Ambas actuaciones suman un presupuesto global de algo más de 382.000 euros.

El proyecto para las calles Aparicio Vilar y Grupos Escolares cuenta con un presupuesto de más de 225.000 euros, financiados a través del Plan +Provincia de la Diputación. A este concurso presentaron oferta cuatro empresas: Citanias, Construcciones Castro Figueiro, Covsa y Narom. La nueva pavimentación de estas dos calles usará materiales distintos en las respectivas superficies, ya sea para tránsito peatonal o tráfico rodado. Esta diferenciación se reforzará con la colocación de elementos urbanos, entre ellos bolardos, para delimitar y organizar los distintos usos del espacio y mejorar la seguridad vial.

Además, el proyecto incluye la instalación de nueva infraestructura subterránea para las redes de electricidad, telecomunicaciones, alumbrado público y saneamiento de pluviales. “Esta actuación consolida la mejora del espacio urbano en este ámbito junto a la renovada Praza Pública y el nuevo Centro Socieducativo As Lagoas”, valoran desde el Concello.

A la reforma de la Praza de Manuel Cortés, valorada en casi 160.000 euros, se presentó una única oferta, Construcciones Castro Figueiro. La propuesta, ya presentada a los vecinos, “preserva íntegramente el concepto de espacio público, aumenta la superficie utilizable de la actual plaza al incorporar unas escaleras y rampas, mantiene la funcionalidad del graderío actual rediseñado, así como la relación de interacción con los viales perimetrales”.

El pavimento de la plaza se realizará en una mezcla de pavimento pétreo en el perímetro y zona de transición con el adoquinado actual, y en hormigón desbastado con árido a la vista empleando dos tonos y formando dameros trapezoidales. Este pavimento continuo y de alta calidad presenta ventajas de durabilidad y mantenimiento.

El graderío previsto se realizará en elementos tipo sillares con distintas dimensiones, se ejecuta en piedra maciza con cantos redondeados y cortados con las curvas y dimensiones previstas en proyecto.

Los peldaños se ejecutarán también en elementos macizos con acabado antideslizante. Se dota al espacio de tres báculos en los que se disponen de cinco luminarias direccionales de alta eficiencia lumínica.