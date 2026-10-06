Organizan una ruta para conocer la riqueza natural y patrimonial de Monte Faro

Cartel de la andaina organizada en Sanxenxo

La asociación Fulgor do Monte Faro, en colaboración con Andarela y el Colectivo Ecoloxista do Salnés, organizan esta sábado una andaina con el objetivo de dar a conocer y poner en valor la riqueza natural y patrimonial de la zona de Monte Faro en la parroquia de Noalla.

El punto de encuentro para comenzar la ruta es el Cruceiro de Faro -situado en la salida de la Vía Rápida- a las diez de la mañana. La duración aproximada de la actividad, indican, es de tres horas.

En esta ocasión, señalan los organizadores, no es necesaria inscripción previa. El recorrido diseñado, cuentan, es de dificultad media, es por ello que no es apto ni para carritos de bebé ni para personas con movilidad reducida. Sin embargo, cuentan, está permitido que participen perros, siempre que se lleven con correa.

Para participar recomiendan vestir ropa y calzado adecuados, así como un chaleco reflectante. De la misma manera, aconsejan llevar agua y algo de comida.