Escolares de Portonovo experimentan con la cerámica

Escolares durante su visita al Centro de Interpretación de A Telleira

El alumnado del CEIP de Portonovo visitó el nuevo Centro de Interpretación de A Telleira.

Durante la excursión, los niños y niñas pudieron conocer la historia y la tradición cerámica de Vilalonga y, además, participar en un taller en el que pudieron experimentar con este oficio artesanal y llevarse un recuerdo a sus casas.

El pasado domingo, este reformado centro también contó con una visita especial. En esta ocasión se trató de una excursión organizada por la asociación SEO/BirdLife dentro de los actos programados por la misma para celebrar el Día Mundial das Aves.