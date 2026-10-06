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Sanxenxo

Escolares de Portonovo experimentan con la cerámica

El alumnado visitó el Centro de Interpretación de A Telleira

C. Hierro
06/10/2026 15:47
Escolares durante su visita al Centro de Interpretación de A Telleira
Escolares durante su visita al Centro de Interpretación de A Telleira
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El alumnado del CEIP de Portonovo visitó el nuevo Centro de Interpretación de A Telleira.

Durante la excursión, los niños y niñas pudieron conocer la historia y la tradición cerámica de Vilalonga y, además, participar en un taller en el que pudieron experimentar con este oficio artesanal y llevarse un recuerdo a sus casas.

El pasado domingo, este reformado centro también contó con una visita especial. En esta ocasión se trató de una excursión organizada por la asociación SEO/BirdLife dentro de los actos programados por la misma para celebrar el Día Mundial das Aves.

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