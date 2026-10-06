El Concello achaca la negativa a fijar la Casa da Cultura como sede vecinal a que la asociación ya cuenta con domicilio social

Fachada del Concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo achaca la negativa a la Asociación Veciñal Aldea de Bordóns a fijar la Casa da Cultura de esta parroquia como su sede social a que la entidad ya cuenta con una.

De esta manera, indican que tal y como se contestaron esta misma semana al informe de la Valedora do Pobo, al disponer ya de una no es posible solicitar que un edificio municipal se convierta en base para la asociación.

Así, recalcan que, si por parte de la entidad, como es necesario por los estatutos, convocan una asamblea general extraordinaria y logran por mayoría absoluta el cambio, desde el Concello no tendrían ningún inconveniente en ceder este espacio como sede.

Explicaciones

Desde la Asociación Veciñal Aldea de Bordóns, cuentan que, hicieron público el requerimiento por parte de la Valedora do Pobo al Concello del informe sobre la negativa municipal a autorizar el uso de la Casa da Cultura como sede social de la entidad, porque se pidieron los datos en dos ocasiones más y nunca obtuvieron respuesta.

Los vecinos comentaban en su día que la justificación era que ninguna asociación de Sanxenxo tiene una sede social en un edificio público, afirmación que indican "non se corresponde coa realidade".

Según el Concello, las explicaciones dadas esta semana son otras y, según éstas, es la asociación la que tiene que pedir el cambio de domicilio social para que pueda ser la Casa da Cultura de Bordóns.