El agua se cuela en bares y tiendas de Silgar

Estado de la zona de Silgar tras las lluvias

Las fuerte lluvia caída esta mañana en el municipio de Sanxenxo anegó por completo el renovado paseo de Silgar. Esta zona de la localidad se convirtió en un pequeño río en el que incluso se creaban olas que provocaban la entrada del agua en los bares y establecimientos allí situados.

Desde poco antes de las doce y, durante más de media hora, relatan los vecinos de la villa, cayó una fuerte tromba de agua que inundó varios puntos e impidió el paso a pie por distintas calles.

En esos instantes eran muchos los propietarios de bajos en Silgar -pero también en otras ubicaciones- los que luchaban contra el agua para impedir que entrase en los locales y provocase algún destrozo.

Avisos a Emerxencias

Además, durante ese tiempo, también tuvieron lugar diferentes avisos al servicio de Emerxencias de Sanxenxo, informando de otras incidencias provocadas por las lluvias. Así, a las inundaciones de Silgar también se le añaden las de Rúa Madrid, punto en el que la presión del agua levantó las arquetas.

Entre las incidencias, destacan, por ejemplo el desplome de un muro en Padriñán o la caída de una palmera en la Avenida de Pontevedra en Portonovo.

Además, cuentas las fuentes oficiales del Concello, las fuertes lluvias también provocaron una grieta en la PO-308 a la altura del Mirador de A Granxa, ubicación en la que están actuando operarios de Conservación de Carreteras.

En estos momentos, los efectivos, continúan con sus labores para impedir que el agua pueda provocar algún estrago tanto en propiedades privadas como en zonas públicas.