Las setas de aperitivo en conserva que se preparan en Noalla y que valen un premio

Marta Viñas, de Mare Monte, recogiendo el premio Cedida

“Estoy super agradecida”, señala Sandra Viñas, fundadora de la firma Mare Monte, tras saberse ganadora del premio ‘A profesional autónoma de Galicia’ de la mano de CaixaBank. Y continúa: “Para mí es un orgullo que hayan pensado en mí y en mi empresa por tener algo peculiar o distinto”.

Con este galardón la entidad reconoce la trayectoria de Viñas que, desde la parroquia de Noalla y, desde hace tres años, presenta un proyecto agroalimentario innovador: conservas de setas ecológicas. La idea de presentar este producto, cuenta Viñas, nace de la búsqueda de crear una alternativa diferente en el mercado y de hacerlo desde la localidad que le vio nacer.

Así, narra, hace tres años, en el 2023, comenzaron con el cultivo ecológico de setas en una parcela de Noalla y, posteriormente, incluyeron, además de la venta en fresco, la opción de las conservas. “Cuando nacimos no había nada parecido por la zona y, actualmente, que cuenten con el certificado de producto ecológico creo que continuamos siendo los únicos”, detalla la fundadora de la marca.

La idea, que mantienen hasta la actualidad, es clara: ofrecer el mejor producto con los mejores ingredientes. De esta manera, Viñas dice que en Mare Monte trabajan como lo hace la tradicional industria conservera de mariscos de Galicia. “Seguimos un poco sus pasos, elegimos las mejores setas, utilizamos muy pocos ingredientes, entre los que destaca el aceite de oliva virgen extra ecológico, ajo, perejil “y pocas especies más”.

Con ellas, cuenta, preparan un producto “muy diferente” que le gusta llamar “seta de aperitivo” y que gusta “incluso a las personas que no están acostumbradas a comer setas”.

Entre las opciones disponibles, por ejemplo, destaca la seta shiitake en vinagreta o con manzana, portobello al ajillo o una mezcla de distintas variedades “á feira”. Además, también presenta un paté en el que hace honor al nombre y mezcla la tierra a través de la seta con el mar gracias al mejillón

Puntos de venta

Actualmente, cuenta Viñas, estos productos exclusivos pueden comprarse a través de la tienda online de la marca y en tiendas gourmet situadas en diferentes localidades de Galicia. Además, cuenta, poco a poco está encontrando su sitio fuera de estas fronteras y cuenta con “algún punto de venta” en otras ciudades españolas.

“Gracias a que cada vez voy a más ferias en diferentes sitios van conociendo más el producto y ya cuento con clientes fuera de Galicia”, cuenta Viñas.

Así, desde la parroquia de Noalla y a través del trabajo incansable de Sandra y su equipo, Sanxenxo exporta mucho más que turismo de playa y sol, traslada buena gastronomía e innovación.