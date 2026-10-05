El servicio de socorrismo cierra septiembre con más de 750 intervenciones en ocho arenales del municipio

Dos socorristas en la playa de Silgar en Sanxenxo Mónica Ferreirós

El servicio de Salvamento y Socorrismo de Sanxenxo cerró septiembre con un total de 758 intervenciones –616 fueron asistencias a pie de playa y 142 operaciones realizadas por las embarcaciones– en ocho playas de la localidad: Silgar, Areas, Baltar, Canelas, Montalvo, Foxos, Espiñeiro y A Lanzada.

La primera de ellas volvió a coronarse como el epicentro de la actividad de los socorristas, aglutinando 443 actuaciones, lo que representa más del 58% de la carga de trabajo del mes. A gran distancia le siguieron los arenales de Areas (98), Canelas (87) y Montalvo (83).

Control en mar y tierra

Dentro de las asistencias terrestres, los avisos por ordenanza municipal y las advertencias preventivas a los bañistas sumaron 257 actuaciones, por lo tanto constituyeron las principales tareas del personal.

En el plano estrictamente sanitario, la picadura de faneca fue la incidencia más repetida, con un total de 129 personas atendidas en los diferentes puntos de socorro. Destacan los ubicados en las playas de Canelas, lugar en el que hubo hasta 29 casos, en la de Areas, con 25 y en Montalvo, con el mismo número.

Las curas por heridas comunes ocuparon en segundo ligar con 45 asistencias, destacando que ninguna de ellas fue catalogada como incidencia grave.

Asimismo, el servicio mantuvo un firme compromiso con la sostenibilidad ambiental y la accesibilidad, materializado en 101 intervenciones de recogida de residuos y 23 asistencias para el uso de sillas anfibias o muletas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Por su parte, las embarcaciones de rescate sumaron hasta 142 operaciones, centradas casi en su totalidad en la costa de la playa de Silgar (127 actuaciones).

Los recursos marítimos centraron sus esfuerzos en garantizar la seguridad en la lámina de agua realizando un total de 57 avisos o advertencias a personas sobre tablas de paddle surf, kayaks o pedaletas y 49 apercibimientos a embarcaciones a motor por cometer infracciones dentro de las zonas limitadas para el baño.

Este servicio también se encargó de la retirada de quince elementos peligrosos flotantes que comprometían la libre navegación y completó con éxito un rescate en el agua.

Con estas cifra, indica el gobierno local, Sanxenxo consolida la eficacia de su seguridad estival, donde, señalan, la rápida intervención y las labores de prevención, han evitado escenarios de riesgo en el litoral del municipio.