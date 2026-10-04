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Sanxenxo

SOS Sanidade Pública organiza un debate sobre salud mental en la Casa As Canteiras de Noalla

La cita es el viernes a partir de las ocho de la tarde

C. Hierro
04/10/2026 18:02
Asistentes a un acto organizado por este mismo colectivo
Asistentes a un acto organizado por este mismo colectivo
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La plataforma SOS Sanidade Pública Sanxenxo convoca, con motivo del Día Mundial da Saúde Mental, un debate en la Casa Social Forestal As Canteiras, ubicada en la parroquia de Noalla.

La cita es este viernes y la actividad, que contará con los ponentes José Berdullas, secretario del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia y Ana Belén Lestón, representante sindical, comenzará pa las ocho de la tarde. La encargada de moderar la conversación será Ana Belén Fernández ‘A Chapuza’, portazos de la plataforma.

El objetivo de esta iniciativa, que se realizará de forma simultánea en otras localidades, como pueden ser Ribeira, A Coruña, Ferrol, Vigo, Cangas, Vilagarcía, Marín y Ourense, además del acto central el Santiago a las once de la mañana, es poner en relevancia “o problema tan serio que hai coa saúde mental, tanto pola súa gravidade coma pola pouca visibilidade e empatía que hai”.

El acto, señalan, aunque cuenta con ambos ponentes y la moderadora, está pensado para que los asistentes puedan realizar todo tipo de preguntas y, por tanto, sea una experiencia abierta.

Es por ello que, desde SOS Sanidade Sanxenxo invitan a todos los vecinos y vecinas de la localidad a participar en esta iniciativa.

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