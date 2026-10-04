La media de visitas al Centro da Cultura Gastronómica es de cuatro personas cada día

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto al alcalde de Sanxenxo y el presidente de la Diputación en la inauguración del espacio Mónica Ferreirós

El Centro da Cultura Gastronómica Rías Baixas, ubicado en el Pazo de Quintáns, en Sanxenxo, recibió, desde su inauguración –el pasado mes de diciembre– una media aproximada de dos parejas al día, lo que estiman desde el Concello, que se traduce en aproximadamente unas “300 persoas”.

Rueda inaugura el Centro da Cultura Gastronómica: “Isto é Galicia Calidade” Más información

A este público, cuentan, hay que sumarle aquellas visitas organizadas que atraen a este espacio a grupos como pudieron ser los estudiantes de FP de Hostalería, socios de Airiños da Lanzada, jubilados y jubiladas de la localidad, las Mulleres Rurais de Sanxenxo, niños y niñas participantes en el programa Sanxenxo Concilia.

Proyecto ambicioso

La creación de este espacio contó con un gran presupuesto y muchos años de espera. Así, la compra del Pazo por parte del Concello por 1,2 millones de euros fue en 2005, en 2017 la Xunta lo declaró Ben de Interese Cultura (BIC) y, dos años más tarde, en 2019, comenzaron las primeras obras de restauración de la construcción existente con un presupuesto de casi tres millones de euros.

El siguiente paso fue la creación del Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas y, por tanto, la musealización del edificio y la construcción de 'As Salinas' que contó con una inversión de un millón de euros.

Desde el inicio, el alcalde, Telmo Martín, destacó el proyecto como ambicioso y recalcó “que ten futuro”.