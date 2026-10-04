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Sanxenxo

Arranca el taller de memoria y las actividades físicas municipales destinadas a personas mayores

C. Hierro
04/10/2026 22:00
Una actividad para personas mayores organizada en Sanxenxo
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El Concello de Sanxenxo ultima los detalles para que, esta misma semana y la próxima, arranquen las actividades municipales destinadas a las personas mayores y dependientes de la concejalía de Servizos Sociais.

Mañana, día 6, está previsto que comiencen las clases de actividad física y deporte y, para la semana –el miércoles 14–, hará lo propio el taller de memoria. Como en convocatorias anteriores, son muchas las personas que formarán parte de estos grupos, es por ello que, si alguno de ellos precisa más información pueden dirigirse al 986 72 79 36 en relación a la primera disciplina y al 986 72 79 01 en el caso de la segunda.

Desde el Concello de Sanxenxo y, concretamente, desde su concejalía liderada por Paz Lago, hace una fuerte apuesta por crear actividades y servicios destinados a este sector de la población.

Paz Lago, concejala de Servizos Sociais de Sanxenxo

Sanxenxo logra eliminar la lista de espera del SAF

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Así, por ejemplo, recientemente han indicado que el Concello logró eliminar la lista des espera del Servizo de Axuda no Fogar tras incrementar la cuantía del nuevo contrato hasta los 2,1 millones de euros o, por ejemplo, tienen en marcha un proyecto junto a la Universidade de Vigo para elaborar el perfil físico y sociocognitivo de los mayores de 65 años.

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La primera fase del estudio de mayores de Sanxenxo contó con la respuesta de casi 200 personas

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