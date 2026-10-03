Veinte personas desempleadas del programa ‘RenÓbrate’ se incorporan al mundo laboral

Firma del convenio entre el Concello, la Xunta y Fundación de la Construcción

Un total de 80 desempleados se incorporarán al sector de la construcción a través del programa piloto ‘RenÓbrate’ lanzado la Fundación Laboral en colaboración con la Xunta y los concellos de Sanxenxo, Santiago, O Carballiño y Arteixo. Lo que se traduce en un total de veinte personas por cada municipio implicado.

El conselleiro de Emprego, José González, ha destacado la apuesta de la Xunta por este tipo de formación que calificó de “flexible” y “conectada con la realidad laboral”.

Este programa piloto, se trata de una formación teórica y práctica que tiene como objetivo, además de formar a personas desempleadas, lograr su inserción laboral en los diferentes municipios participantes.