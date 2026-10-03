Sanxenxo presume de la calidad del agua de sus playas

Imagen de la playa de Silgar, en Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo presume de la calidad de las aguas que presentan y presentaron sus playas durante la temporada de verano.

Señalan que, desde mayo y hasta septiembre, la Consellería de Sanidad ha hecho un total de 460 mediciones microbiológicas en 22 playas del municipio. En el 98% de estos análisis, es decir en 450, el resultado de la calidad del agua ha sido excelente, en el 2% restante -un total de diez- la resolución fue buena o suficiente.

De esta manera, cuentan, ninguna medición ha dado un índice de calidad del agua insuficiente, lo que hubiera obligado a prohibir el baño hasta que un contranálisis mejorase esos datos.

Lavapanos

Las mediciones de la playa de Lavapanos, incluida este verano por primera vez en el control sanitario, han sido excelentes, con la excepción de tres mediciones que tuvieron como resultado buena o suficiente.

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La calidad del agua de las playas de Sanxenxo, indican desde el Concello, se complementa con otras acciones para mejorar los servicios de los arenales.

En este sentido, recientemente, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que concede las banderas azules, ha felicitado a Sanxenxo por el servicio de salvamento y socorrismo que se prolongó de junio a septiembre en las playas más concurridas y por la higiene y limpieza de los baños, que se realizaba cada 90 minutos.

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Años anteriores

La calidad de agua es insuficiente cuando se supera el índice de 500 en los Enterococos intestinales y 800 en la Escherichia coli, situación que en 2024 se produjo en cinco mediciones de A Carabuxeira y en 2025 en tres mediciones de Nanín.

Sin embargo, indica el gobierno local que, gracias a la mejora de la red de saneamiento, estas playas han mejorado sustancialmente con una calidad del agua excelente en 37 mediciones de las cuarenta que se han hecho en ambos arenales y tres mediciones con una calidad buena o suficiente.