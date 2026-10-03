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Sanxenxo

El PSOE denuncia la gestión de la vivienda y critica que se construya solo para el visitante

Los socialistas se preguntan "cuántas personas pueden permitirse" vivir en el municipio todo el año

C. Hierro
03/10/2026 20:10
Nueva promoción de pisos en Sanxenxo
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El PSOE critica la gestión y la oferta de la vivienda en el municipio y denuncia que únicamente se construye para los visitantes de “julio y agosto”. Los socialistas buscan reflexionar sobre el modelo de localidad y denuncian que “construir más viviendas no garantiza automáticamente que tengamos más viviendas para vivir”.

Es por ello que señalan que, actualmente hay, al menos, 16 promociones de obra nueva en el municipio, y algunas de ellas ya se ofertan en términos de exclusividad indicando, por ejemplo, que disponen de spa, piscinas o grandes terrazas con vistas al mar.

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Los precios que rondan estos pisos, cuenten, varían entre los 235.000 y los 750.000 euros, datos que parte de los mismos están orientados a un comprados “con elevada capacidad económica”. En este sentido, recalcan que los precios de venta como los de alquiler, “continúan creciendo” en este municipio.

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Parte de estas propiedades, detallan, se destinan a visitantes que acuden a Sanxenxo en verano.

E inciden en que, a pesar de ser conscientes de que la localidad precisa del municipio, es necesario que se abra el debate sobre si se quiere “seguir aumentando la capacidad pare recibir cada vez más población durante julio o agosto o se quiere conseguir que Sanxenxo tenga más vida, más empleo y más población estable durante los doce meses”.

Así concluyen que la villa no debería de medirse por los turistas si no por “cuantas personas pueden permitirse vivir” todo el año.

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