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Sanxenxo

Dorrón celebra la Festa da Vendimia con el sorteo de un barril de vino y un tractor de leña

C. Hierro
03/10/2026 22:33
Cartes de las fiestas de Dorrón
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La parroquia de Dorrón celebra hoy la Festa da Vendimia en honor a San Miguel con un amplio programa de actividades.

La jornada arranca a las nueve de la mañana con la salva de bombas que anunciarán el comienzo de las fiestas y la música de los grupos de gaiteiros Os do Barro y O Cruceiro que llenarán de ambiente cada rincón de la parroquia..

A las cinco y media será el turno de la charanga Fanfarria Furruxa y, a las siete, comenzará la misa solemne en honor a San Miguel y, posteriormente, la procesión, que contará con la actuación del grupo de baile Soalleira de Dorrón.

Por la noche, a partir de las diez, en la Carballeira da Bouza, dará comienzo la verbena de la mano de las orquestas Alkar y Suavecito. En este punto de la parroquia, además, durante esta jornada habrá atracciones hinchables de entrada gratuita para los niños y niñas.

A las doce está prevista la tirada de fuegos artificiales que despedirán las fiestas no sin antes proceder al sorteo tradicional de un barril de vino y un tractor de leña.

Como en años anteriores, la Comisión de Festas de Dorrón, esperan que sean muchas las personas que se den cita en este punto del municipio para disfrutar del programa preparado.

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