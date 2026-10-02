Sanxenxo y Vilanova reciben más de 300.000 euros para prestar servicios públicos “de calidade”

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, anunciando las ayudas dentro del Plan +Provincia CEDIDA

Cien mil euros. Esa es la cantidad que la Diputación de Pontevedra aprobó para la recuperación del tramo urbano del regato de Lavapanos en Sanxenxo.

La actuación se desarrollará en un espacio público situado en la Rúa Cesteiros, situado entre la Rúa Progreso y la Avenida de Madrid. El objetivo es recuperar el tramo cubierto de la canalización y generar un nuevo espacio verde-azul integrado en el entorno urbano.

La actuación contempla la restauración hidrológica del cauce, la limpieza y recuperación de sus márgenes, la mejora del drenaje y la consolidación estructural del entorno.

También se prevé recuperar el perfil natural del lecho mediante la colocación de escolleras de piedra granítica. La intervención incluye además la creación de una nueva plaza integrada en el corredor fluvial con zonas de estancia y contemplación, mobiliario de madera natural, pavimentos permeables, iluminación eficiente y nueva vegetación.

Por otra parte, Vilanova, con una dotación económica cercana a los 210.000 euros, procederá a acondicionar diferentes vías y caminos de varias parroquias como Baión, San Miguel de Deiro, András y Corón, mediante la renovación de los pavimentos y la adecuación de los sistemas de drenaje.

Dentro de los trabajos también se enmarca la limpieza de cunetas, el fresado y renovación de las capas de rodaje, la apertura y reposición del firme en los tramos que lo requieran y el acondicionamiento de los pozos y arquetas afectados por las obras.

También habrá renovación de elementos del sistema de saneamiento y drenaje en San Roque do Monte, se instalarán limitadores de velocidad y nueva señalización horizontal y vertical para reforzar la seguridad vial además de mejorar la ya existente en ciertos tramos.

Las ayudas que ya tienen luz verde para Sanxenxo y Vilanova parten de las cuatro aportaciones aprobadas por la Xunta de Goberno de la Diputación, que en conjunto alcanzan el millón de euros y beneficiarán también a los municipios de Rodeiro y Salvaterra do Miño.

El presidente de la Diputación, Luis López, destacó que estas actuaciones se enmarcan en el reparto de los 85 millones de euros con los que cuenta el Plan +Provincia, destinado a apoyar a los ayuntamientos de la provincia y contribuir a la mejora de los servicios públicos. “É unha peza vital para que a nosa provincia siga mellorando e se poidan prestar servizos públicos de calidade”, afirmó el presidente provincial durante su comparecencia.