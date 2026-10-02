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Sanxenxo

Concluye la humanización del núcleo de Arra y Sanxenxo refuerza tu patrimonio histórico

Las cesiones de terreno de tres vecinos permitieron mejorar la seguridad vial en la zona

Redacción Arousa
02/10/2026 21:01
Tramo de humanización en el entorno de Arra
Tramo de humanización en el entorno de Arra
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La humanización del entorno de la capilla de Arra ha concluido, logrando así potenciar un núcleo de alto valor patrimonial del municipio. 

El proyecto incluyó la mejora integral del pavimento, el soterramiento del cableado aéreo y la renovación del sistema de iluminación nocturna. 

Las cesiones de terreno de tres vecinos permitieron ampliar la anchura de la plataforma única y mejorar la seguridad vial en la zona. 

Para ejecutar las obras se conservaron los niveles originales de las calles, lo que implicó levantar el pavimento existente, realizar trabajos de excavación y compactación, abrir zanjas para las nuevas instalaciones y colocar el nuevo firme adaptado a cada tramo. 

Con esta nueva intervención, el gobierno local “refuerza su apuesta por la recuperación del patrimonio histórico y la revitalización de sus entornos”, a lo que añaden que próximamente se ejecutarán las humanizaciones de los núcleos de Outeiro en Dorrón, A Lamela en Bordóns, en la avenida Aparicio Vilar y en la Rúa dos Grupos Escolares en Villalonga.

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