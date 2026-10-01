Sanxenxo acometerá el desbroce y limpieza de más de sesenta kilómetros de pistas forestales

El edil Yago Torres visitó una de las pistas en Dorrón Cedida

Sanxenxo desbrozará y limpiará más de sesenta kilómetros de pistas forestales en las distintas parroquias. El convenio suscrito entre el Concello con Medio Rural y el Seaga ha posibilitado la dotación de maquinaria para el acondicionamiento de caminos para llevar a cabo la gestión de biomasa reduciendo el riesgo de incendio y mejorando los accesos a terrenos forestales. A través de la Concejalía de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios, dirigida por Yago Torres, se comenzó hace semanas a trabajar con una retroexcavadora con pinza de corte y trituradora de martillos en Dorrón, en Barreiro y Freixeiro; y se continuará en Nantes y en Padriñán. También se acondicionaron pistas en Monte Faro en Noalla.

El convenio también incluye el reparto de 3.000 árboles compatibles con la faja secundaria, una primera remesa de 1.500 se realizó el pasado mes de marzo, y ahora está previsto entregar otros tantos durante el mes de octubre a los vecinos que lo hayan solicitado. Entre las especies distribuidas figuran cerezos, robles, castaños y nogales, todas ellas propias del ecosistema gallego. El programa establece que cada vecino reciba un árbol por cada siete metros cuadrados de terreno, hasta agotar existencias, con la obligación de plantarlos en sus parcelas para cumplir la normativa vigente.

Por su parte, el Seaga se encarga de realizar la inspección de fajas secundarias para detectar parcelas donde no se gestiona la biomasa, notificar a los propietarios los incumplimientos, dar un plazo y comprobar que el requerimiento se ha cumplido. Además, a través de otro convenio con Medio Rural se dotó al Concello de una motobomba.