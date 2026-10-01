Los terrenos de Altamira, en Vilalonga, entre las opciones para acoger la futura residencia de Sanxenxo

Un momento de un Pleno de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El PSOE de Sanxenxo llevó al último Pleno una pregunta sobre la posible ubicación de la futura residencia, comprometida ya por la Xunta. Los socialistas se refirieron expresamente a los terrenos de Altamira, en Vilalonga, que cuentan con reserva asistencial prevista en el convenio con la Sareb.

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El alcalde, Telmo Martín, señaló que es una de las opciones, pero sobre la mesa hay otras parcelas que podrían reunir los requisitos para acoger el futuro geriátrico. Sea como fuere, el popular recalcó que la última palabra la tendrá la Xunta de Galicia, una vez traslade qué características debe presentar el terreno elegido y cuál de los propuestos es el idóneo.

Críticas de los socialistas

“Para celebrar anuncios sempre están preparados. Para explicar onde se vai construír a residencia e que vai pasar cos compromisos con Vilalonga, non hai respostas concretas”, señalan los socialistas, que subrayan que “a veciñanza merece información e respeto”. En este sentido, recuerdan que en el convenio firmado con la Sareb contemplaba, dentro de la ordenación urbanística, suelo destinado a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y una reserva para una residencia u otros usos asistenciales para mayores.

“Non pode presentar compromisos sociais para xustificar unha operación urbanística e deixar despois á veciñanza sen saber que vai ser deles”, advierten desde el PSOE. “Se o alcalde contempla outra localización, que o diga e que explique os motivos. E que aclare tamén que equipamento asistencial quedaría en Vilalonga”, sentencian.