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Sanxenxo

El BNG advierte del riesgo de desprendimiento de los caminos de Magaláns y A Costa, Dorrón

D.a. Sanxenxo
01/10/2026 17:05
Uno de los viales en los que preocupa el mal estado
Uno de los viales en los que preocupa el mal estado
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El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Sanxenxo reivindicó en el último Pleno la necesidad de actuar en los caminos de Magaláns y A Costa, en Dorrón, ante el mal estado que presentan, que lleva incluso a un riesgo de desprendimiento. A día de hoy, recuerdan desde el Bloque, el deterioro existente en estos caminos de titularidad municipal es más que evidente. En diferentes zonas son visibles los desperfectos que presenta la infrasetrutura: “Isto non é algo que suceda dun día para outro,

senón que se debe a unha falta de mantemento que pagan os veciños e veciñas de Dorrón”, lamentan los nacionalistas, que exigieron en el Pleno la toma de medias urgentes.

Asimismo, el BNG lamentó que, actualmente, “estase a producir unha situación de inseguridade viaria” en unos viales donde transcurren peatones y vehículos, por lo que reclaman que se ensanchen ambos caminos. En la sesión el alcalde, Telmo Martín, aseguró que la mejora de estos caminos está contemplada en el plan de asfaltados anunciados por el Concello. En todo caso, desde el Bloque advierten que “imos seguir vixiantes para que o señor Martín cumpra co rural e que, neste caso, non quede todo nunha simple promesa, como xa ten pasado”, aseguran.

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