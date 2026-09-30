Sanxenxo conciencia a la población sobre la nueva norma de circulación

Presentación de la campaña ‘Sanxenxo, un lugar para vivir seguro’ Mónica Ferreirós

La Concejalía de Seguridad Ciudadana pone en marcha hoy la campaña ‘Sanxenxo, un lugar para vivir seguro’ tras los cambios en la norma de circulación que entran hoy en vigor.

La acción comprende la repartición de mil folletos informativos en centros educativos y edificios municipales con el objetivo de llegar al mayor público posible.

También tienen previsto realizar charlas en los colegios e institutos que así lo demanden para continuar con la divulgación de la información. “Apelamos a la colaboración de todos los vecinos y vecinas bajo la premisa de que un Sanxenxo más seguro se construya protegiendo a los colectivos más vulnerables”, comenta la concejala Elena Torres.

Los cambios establecidos en la nueva normativa “endurecen” las condiciones de seguridad para los conductores de ciclomotores y motocicletas, quienes tendrán la obligación de utilizar guantes en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de calzada además del casco homologado. Los ciclistas, por su parte, deberán circular preferentemente pro el centro del carril y mantener una separación mínima de cinco metros con otros vehículos al adelantar.

Como novedad, podrán ir en sentido contrario siempre y cuándo no superen el límite de treinta kilómetros por hora. Pensando en “blindar la seguridad de los peatones”, según declaró Torres, el Concello implementará de forma generalizada que el ámbar intermitente de los semáforos para vehículos no coincida con el verde de paso para los peatones.

Asimismo, está previsto revisar los ‘Camiños Escolares Seguros’ puestos en marcha el pasado año para favorecer de forma regulada los desplazamientos a pie o en transporte público. La ordenanza también clarifica el uso del espacio público para el sector de las autocaravanas. Podrán estacionar siempre que no usen ningún tipo de pavimento público.

A esto se suma la prohibición de verter fluidos o desplegar elementos que sobresalgan del perímetro del vehículo como toldos, mesas o sillas. Desde el Concello confían en la colaboración de los ciudadanos para hacer de Sanxenxo un entorno “más transitable y seguro para todos”.